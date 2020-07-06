رئيس البرلمان: نحيي وزيرة الصحة ونشد على أيديها بعد مجهودها الكبير

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التحية للدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، لجهودها الكبيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون زيادة بدل مخاطر المهن الطبية: "نحيي وزيرة الصحة، ونشد على أيديها بعد المجهود الكبير والشاق الذي دام لمدة 3 أشهر، فهي تحملت مسؤولية المواطنين في 27 محافظة كما تحملت مسئولية 100 مليون مواطن، في ظروف صعبة".

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، مبدائيا علي مناقشة مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المقدم من الحكومة.

ومن جانبها ذكرت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، إن هذا التشريع، جاء نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، بعد موافقة رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية.

وطبقا للتشريع يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر العدوى"، وفقا للفئات الآتية: 1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و790 جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

ويجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، مد الخدمة أعضاء المهن الطبية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، لمدة لا تجاوز سنتين، ويستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة بالإضافة للمرتب، ويجوز لوزير الصحة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة.

وينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة.