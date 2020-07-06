إصابة وزيرة الصحة في بوليفيا بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة في بوليفيا، أمس الأحد، إن الوزيرة ماريا روكا أصيبت بفيروس كورونا وإن حالتها مستقرة وذلك في ظل ارتفاع حاد في عدد الإصابات بالبلد الواقع بأمريكا الجنوبية، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت الرئيسة المؤقتة للبلاد، جنين أنييس، في تغريدة على تويتر: "تتواصل الحرب على الفيروس بلا هوادة وأتمنى للوزيرة التعافي سريعا للانضمام إلى هذه المعركة من أجل صحة أبناء بوليفيا"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وسجلت بوليفيا، التي يقطنها 11.5 مليون نسمة نحو 38 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس و1378 وفاة.

وأصبحت أمريكا الجنوبية بؤرة الوباء حاليا، حيث تشهد البرازيل وتشيلي والمكسيك وبيرو على وجه الخصوص ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات، كما ارتفعت الإصابات في الأرجنتين وبوليفيا في الأسابيع الأخيرة.