7 قرارات للأعلى للإعلام في أول اجتماع له برئاسة كرم جبر.. تعرف عليها

اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 5 قرارات في أول اجتماع رسمي له اليوم برئاسة كرم جبر، تتعلق بعدة نواحي إجرائية وفنية في إطار ترتيب المهام وتشكيل عدد من لجان المجلس، على أن يتم استكمال التشكيل المطلوب في اجتماع السبت المقبل.

وحصلت "الوطن" على نص القرارات الخمس والتي تضمنت ما يلي:

1- تعيين صالح الصالحي، وكيلا للمجلس، في إطار تشكيل هيئة المكتب التي تضم الرئيس والوكيل والأمين العام.

2- إرجاء اختيار أمين عام للمجلس إلى اجتماع السبت المقبل، علما بأن الدكتور عصام فرج يشغل منصب الأمين العام حاليًا.

3- تكليف الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس، بالإشراف على تحديث وتطوير الموقع الاليكتروني للمجلس، وتضمن القرار أن يكون موقع المجلس قاصرًا على نشر أخبار المجلس والأبحاث والدراسات الخاصة بالإعلام والصحافة.

4- اعتبار موقع المجلس الإليكتروني كموقع خدمي وانشاء نوافذ خدمية خاصة بالتراخيص والشكاوى.

5- إنشاء صفحة رسمية باسم المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.

6- إسناد لجنة علاج كبار الصحفيين والإعلاميين للمستشار محمد عبد السميع، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة.

7- تكليف لجنة علاج كبار الصحفيين والإعلاميين بوضع قواعد الصرف وشروط الاستحقاق.

ويضم المجلس في تشكيله الجديد 8 أعضاء بخلاف رئيس المجلس وهم "المستشار محمد عبد السميع إسماعيل- نائب رئيس مجلس الدولة، أمير نبيل جميل إبراهيم، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم، ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عزة السيد مصطفى عبد النبي، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، صالح عبد السميع الصالحي، صحفي ووكيل المجلس، نشأت محمد محمد الديهي، إعلامي، رانيا متولي هاشم، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي، ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات"، على أن تكون مدة عضويتهم 8 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.

وتنص المادة رقم 83 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلًا، ويختار أمينًا عامًا من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغًا كاملًا، ويحل الوكيل الذي يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل في بعض مهامه.