الزيات: اعتبار الأطباء ضحايا كورونا شهداء ينفذ مطالبنا فعليا

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن إحالة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبدالحميد كمال، ووقع عليه أكثر من 60 عضوا، الخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء رقم 16 لسنة 2018، إلى اللجنة التشريعية، خطوة جيدة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن ذلك التعديل يعد مطالبة ملحة للنقابة، لافتا إلى أن إحالته للتشريعية، يدل على أن هناك خطوات متخذة لتنفيذ ذلك المطلب على أرض الواقع، ويعد شيء جيد من الدولة، كأول خطوة حقيقية لتكريم ضحايا الفريق الطبي، وما يبذلونه من تضحيات في أزمة مواجهة وباء كورونا.

وأضاف الزيات: "لا شك أن الفريق الطبي هو البطل الحقيقي في مواجهة الوباء، لاسيما أن الأطباء سقط منهم 106 شهداء حتى الآن، وهم دائما في صفوف المواجهة، ولا يتوانون عن أداء مهامهم".

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أحال مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبدالحميد كمال، ووقع عليه أكثر من 60 عضوا، والخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء.. رقم 16 لسنة 2018.

وذلك بإضافة الذين توفاهم الله من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة أثناء مواجهة فيروس كورونا، جاء ذلك فى الجلسة العامة.

وتم أحالة مشروع القانون الى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة والشئون الصحية .

كان النائب عبد الحميد كمال فى 21 ابريل 2020، قدم مشروع تعديل القانون للأمانة العامة والدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس يطالب فيه اضافه الاطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف الذين يعملون لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذين يتوفاهم الله أثناء العمل باعتبارهم شهداء بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب وموقع عليه أكثر من 60 نائب.