إيلون ماسك يسخر من منافسيه وينتج "السراويل القصيرة"

أعلن رائد الأعمال إيلون ماسك، مالك شركة "تسلا الأمريكية" الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، عن وفاءه بوعده لإنتاج زوج من "السراويل القصيرة" في إشارة منه إلى فوزه ضد المستثمرين الذين راهنوا ضد شركة تيسلا.

تم الكشف عن المنتج الجديد أمس الأحد، من بين مجموعة الملابس ذات العلامة التجارية للبيع في متجر صانع السيارات الكهربائية على الإنترنت.

ونشر "ماسك" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صوة للـ"السروال" ذو الإصدار المحدود، وبتكلفة 69.420 دولارًا.

ومن جانبها، تقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بدعوى قضائية بسبب تغريدة "ماسك" التي أحبها مستخدمو "تويتر" أكثر من 41 ألف مرة.