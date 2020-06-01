تسلا تطلق أولى رحلاتها إلى الفضاء.. ومالكها: عمل فني رائع

أضحت شركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك مالك شركة "تسلا" الأمريكية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، أول شركة خاصة ترسل روادا إلى الفضاء، بعدما أطلقت أمس أثنين من رواد الفضاء الأمريكيين من وكالة "ناسا" الأمريكية، في رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتعد تلك أولى الرحلات المأهولة التي تنطلق من الأراضي الأمريكية منذ نحو 9 سنوات، ووقعت أحداثها في حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب ما ذكره موقع بلومبرج: قال أيلون ماسك مازحا، إنّ "أداة القفز (الترامبولين) أدت عملها"، وذلك خلال المؤتمر الذي عقد أمس الاحد عقب انطلاق الصاروخ، ردا على رئيس وكالة الفضاء الروسية الذي سخر قبل 6 سنوات من عجز الولايات المتحدة عن إرسال رحلات فضائية مأهولة.

وذكر تقرير لصحيفة "بلومبرج"، أنّه من المقرر أن تصل كبسولة "التنين" التي تحمل رواد فضاء ناسا بوب بينكن ودوغ هيرلي إلى المدار، في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم، بعد نحو 19 ساعة من الإقلاع من مركز كنيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، وشاهد نحو 10 ملايين شخص الإطلاق على الهواء مباشرة.

وحسب ما ذكره التقرير، تعد تلك الرحلة الأولى من نوعها التي يسافر فيها البشر إلى المدار في مركبة فضائية مطوّرة تجاريًا، وكانت المرة الأولى التي سافر فيها رواد فضاء أمريكيون من الأراضي الأمريكية، ويأتي الإطلاق بعد 18 عامًا من تأسيس ماسك لاستكشاف الفضاء تكنولوجيز كورب.

وشارك أيلون عبر حسابه على إنستجرام، العديد من الصور مع متابعيه، وثّقت لحظات وصول رائدي الفضاء إلى المحطة الدولية، إذ علّق قائلا: "دخل دوغ وبوب للتو محطة الفضاء الدولية، هذا عمل فني رائع" .

يذكر أنّ قيمة شركة ماسك الفضائية تبلغ نحو 36 مليار دولار، وألهمت شجاعتها وصواريخها القابلة لإعادة الاستخدام رواد الأعمال الآخرين، وقد تصبح المنافسة شرسة هذا العقد، إذ بدأت Blue Origin، التي أسسها ويمولها الملياردير جيف بيزوس، ونورثروب جرومان كورب وULA، وسييرا نيفادا كورب، إحضار مركبات فضائية جديدة إلى السوق.