ترامب يدعم تسلا ضد كاليفورنيا.. والشركة تهدد بالانتقال

قالت قناة "سي إن بي سي" CNBC الأمريكية إن إيلون ماسك يمكن أن يوفر مليارات الدولارات من الضرائب مع مرور الوقت إذا نقل شركته ومنزله إلى نيفادا أو تكساس، وفقا للمحاسبين الضريبيين.

وكان ماسك المتورط في معركة مع ولاية كاليفورنيا ومقاطعة ألاميدا بسبب جهوده لإعادة فتح مصنع تسلا، قد غرد بتهديدات خلال عطلة نهاية الأسبوع بنقل الشركة إلى نيفادا أو تكساس. وإذا نقل ماسك مسكنه الرئيسي من كاليفورنيا، التي لديها أعلى معدل لضريبة الدخل في البلاد، فقد يوفر مئات الملايين من الدولارات، إن لم يكن المليارات، من ضرائب الدخل في السنوات المقبلة. حيث تعتبر ولايتا تكساس ونيفادا ليس لديهما ضريبة على الدخل، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأعلن ماسك، اليوم، على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "نعم، وافقت كاليفورنيا، لكن مسؤول مقاطعة غير منتخب تجاوز القرار بشكل غير قانوني"، موضحا: "أيضا، تمت الموافقة على استئناف جميع شركات السيارات الأخرى في الولايات المتحدة. تم تقييد تسلا فقط. هذا خاطئ للغاية!"

من جهته، شكر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك الرئيس دونالد ترامب على "تويتر" بعد أن وقف ترمب معه إلى جانب قراره بإعادة فتح مصنعه في كاليفورنيا في تحد لأمر الإغلاق الإلزامي للولاية ضد الفيروس التاجي.

وقال ترامب "على كاليفورنيا أن تسمح لـ Tesla &elonmusk بفتح المصنع الآن" وتابع "يمكن القيام بذلك بسرعة وأمان!"، ورد موسك على تغريدة ترامب قائلا "شكرا".

وأعلن ماسك، أمس الأول، أنه سيعيد فتح مصنعه في مقاطعة ألاميدا بولاية كاليفورنيا، ويسمح للمسؤولين بمعرفة مكان العثور عليه إذا قرروا القبض عليه.

وأعلن ماسك عن نيته إعادة فتح مصنع تسلا في كاليفورنيا في تحد للأوامر التي فرضتها ولاية كاليفورنيا الديموقراطية والتي تهدف إلى احتواء كورونا المستجد، داعيا السلطات إلى اعتقاله لمنعه من القيام بذلك.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "تسلا اليوم تعيد تشغيل الإنتاج وضد قواعد مقاطعة ألاميدا"، مشيفا: "سأكون على الخط مع الجميع. وإذا أرادوا اعتقال أي شخص فإنني أطلب أن يكون أنا فقط".

ويمثل إعلان، أمس الأول تصعيدا ملحوظا من ماسك الذي انتقد أوامر البقاء في المنزل للحد من انتشار مرض كورونا. وتم إغلاق مصنع تسلا فريمونت، كاليفورنيا، منذ 23 مارس، بعد وقت قصير من إصدار حاكم الولاية الديموقراطي غافن نيوزوم أمرًا بالبقاء في المنزل على مستوى الولاية.

وحاولت الشركة المصنعة للسيارات الضغط من أجل الحصول على استثناء من شأنه أن يسمح للمصنع لإعادة فتحه منذ ذلك الحين. وقال مسؤولو مقاطعة ألاميدا إنهم يتفاوضون مع تسلا بشأن خطة إعادة فتح المصنع. وفي الأسبوع الماضي، أعلن حاكم الولاية عن توجيهات جديدة تسمح لبعض المصانع بإعادة فتح أبوابها، لكن يمكن للمقاطعات أن تستمر في فرض قيود.

وفي 9 مايو الجاري، رفع محامو تسلا دعوى قضائية للحصول على أمر قضائي ضد أمر مقاطعة ألاميدا بالبقاء في المنازل.

وغرد ماسك أن شركة تسلا قد تنتقل من كاليفورنيا الديموقراطية بسبب تعاملها مع الفيروس التاجي.

لكن شركة The Verge قد ذكرت أن مصنع فريمونت بدأ في إنتاج السيارات مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال نيوسوم حاكم الولاية في مؤتمر صحفي، إنه فوجئ بالتقرير عن انتقال تسلا من الولاية، قائلا إنه بحاجة إلى مزيد من التفاصيل.