زوجي حارس مرمى قلبي وتحية كاريوكا أمي.. أبرز تصريحات رجاء الجداوي

تعد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، حققت خلال مشوارها الفني العديد من النجاحات سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية والمسرح.

وتستعرض "الوطن" أبرز التصريحات التي أدلت بها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في عام 2016 حينما استضافتها قناة "بي بي سي" عن حياتها وبدايتها الفنية.

- كشفت الفنانة الراحلة عن أن اسمها الحقيقي نجاة على حسن الجداوي.

- تعتبر تحية كاريوكا بمثابة أم لها وليست خالتها وتراها إنسانة عظيمة وبسيطة بنفس الوقت ودوما ما كانت تساعد غيرها.

- أكدت أن التحاقها بمدرسة داخلية علمها الاعتماد على نفسها ويكون الكتاب صديقها.

- أول وظيفة عملت بها كانت في جراج وكان راتبها 11 جنيها وسبعين قرشا وكان مبلغا كبيرا في ذلك الوقت.

- أجمل صدفة في حياتها على حد قولها حينما حضرت حفل واختاروها "سمراء القاهرة" والتي أهلتها لدخول مسابقة "ملكة القطن المصري" التي فازت بها.

- شاهدها في الحفل مصمم أزياء يوناني والذي رشحها لتصبح عارضة أزياء والمخرج بركات رشحها بنفس الوقت للمشاركة في فيلم "دعاء الكروان".

- قالت إنها تعلمت احترام القيم الفنية والنجوم من الفنانة فاتن حمامة حينما شاركت بالتمثيل أمامها في "دعاء الكروان".

- أكدت أنها ترى فيلمي "دعاء الكروان" و"إشاعة حب" من أهم محطاتها الفنية.

- وصفت علاقتها بالفنان عادل إمام بأنه صديقها وأستاذها وشقيقها وعشرة 20 سنة من أجمل سنين عمرها.

- قالت إن بداية معرفتها بزوجها الكابتن حسن مختار كانت في السودان حينما كانت تشارك في عرض مسرحي مع تحية كاريوكا.

- وصفت زوجها الكابتن حسن مختار بأنه حارس مرمى قلبها.

- أكدت أن عملها بتقديم البرامج جاء بالمصادفة ولم تكن تسعى إليه وظلت تعمل بالإعلام لمدة قاربت 15 عاما.

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من صباح أمس، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.