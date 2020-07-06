"فاندام" ناعيا رجاء الجداوي: هتعيش دايما في ذاكرتي بروحها وضحكتها

نعى الفنان العالمي جان كلود فان دام، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، بعد صراعٍ مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ونشر فاندام صورة مع الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، قائلا: "أنا مصدوم.. حزين جدا بعد خبر وفاة الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي، بعد معركة شجاعة ضد فيروس كورونا".

وأضاف فاندام: "أنا قابلتها من عدة أشهر، وكانت مليانة بالحياة والبهجة والهيبة، ومش قادر أصدق أنها رحلت ولكنها هتعيش دايما في ذاكرتي بروحها المحبة وضحكتها الجميلة".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من صباح أمس، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.