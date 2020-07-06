تامر حبيب في رسالة لـ رجاء الجداوي: "شفتي سيرتك عطرة إزاي يا هانم؟"

وجه السيناريست تامر حبيب رسالة جديدة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، أمس الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

ونشر "حبيب" صورة للفنانة الراحلة، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلاً: "أنا عارف إنك معانا بروحك وحاسة وشايفة وسامعة كل اللي بيحصل وبيتقال وبيتعمل في كل لحظة.. شفتي بقي؟ مهما كان تصورك إن فيه ناس بتحبك، عمرك كنتي تحلمي أو تتمني طاقة حب زي دي؟ شفتي روحك وعملك ورضاكي وعطائك وبهجتك وجدعنتك وخيرك على كل حد وأي حد وفي السر أكتر من العلن.. قاعدلك ازاي؟.

وأضاف: "شفتي سيرتك قد إيه عطرة؟ و فراقك قد إيه فارق؟ شفتي أنا اتعلمت منك معاني كتير حلوة قد إيه وأنتي معانا؟ وشايفة أنا قد إيه لسه بأتعلم منك بعد ما روحتي أحلي حتة وأنا كبير وزي البغل كده؟ يا بختي أنا وكل اللي قربوا منك، ويا رب يرزق أي حد بربع طاقة الحب اللي الدنيا حبيتهالك يا هانم".

وكتب تامر حبيب سيناريو وحوار مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وكان آخر أعمال رجاء الجداوي في الدراما التليفزيونية، وقامت ببطولته الفنانة دينا الشربيني.