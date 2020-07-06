بعد تعافيها من كورونا.. أية عبدالرحمن تظهر على شاشة "إكسترا نيوز"

أعلنت أية عبدالرحمن، مذيعة قناة إكسترا نيوز، ظهورها على الشاشة، اعتبارًا من مساء اليوم الإثنين، وذلك بعد فترة غياب استمرت لـ40 يومًا.

وكتبت أية عبدالرحمن، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بعد غياب 40 يوم عن بيتي التاني اكسترا نيوز.. وتمام الشفاء الحمد لله..الليلة سيتجدد لقائي بحضراتكم في برنامج الحقيقة، في تمام الثامنة والخمس دقائق بتوقيت القاهرة إن شاء الله".

وكانت آية عبدالرحمن، أعلنت تعافيها من ‏فيروس كورونا، قبل أسبوع تقريبًا.

وكتبت "آية عبدالرحمن" على صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك": "الحمدلله‎.. تم ‏القضاء على كورونا باشا بنجاح.. بفضل رحمة ربنا ودعواتكم ومحبتكم ‏الصادقة المخلصة العظيمة‎.. ‎كلمة "شكرًا" ماتوفيش وقفتكم جنبي في المحنة ‏دي‎ ..‎الأيام اللي جاية إن شاء الله هحكلكم عن أيامي الصعبة المُلهمة مع ‏اللعين ده"‏‎.

وأضافت، "ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ بلدي من أي سوء‎..‎‏ ‏حقيقي أنا بحبكم قوي ووحشتوني جدًا جدًا وبإذن الله أشوفكم قريب على ‏الهوا زى ما اتعودنا سوا".‏