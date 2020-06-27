آية عبد الرحمن تعلن شفائها من كورونا بعد أقل من شهر على الإصابة

أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة اكسترا نيوز تعافيها من فيروس "كورونا".
وكتبت "آية عبد الرحمن" على صفحتها الشخصية بـ "فيس بوك": "الحمدلله ... تم القضاء على الكورونا باشا بنجاح.. بفضل رحمة ربنا ودعواتكم ومحبتكم الصادقة المخلصة العظيمة ..كلمة "شكرًا" ماتوفيش وقفتكم جنبي في المحنة دي ..الأيام اللي جاية إن شاء الله هحكلكم عن أيامي الصعبة المُلهمة مع اللعين ده".
وأضافت، "ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ بلدي من أي سوء... حقيقي أنا بحبكم قوي و وحشتوني جدًا جدًا وبإذن الله أشوفكم قريب على الهوا زى ما اتعودنا سوا".
يذكر أن الإعلامية آية عبد الرحمن ، أعلنت إصابتها بكورونا يوم 31 مايو الماضى.