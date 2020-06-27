آية عبد الرحمن تعلن شفائها من كورونا بعد أقل من شهر على الإصابة

أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة اكسترا نيوز تعافيها من ‏فيروس "كورونا".

وكتبت "آية عبد الرحمن" على صفحتها الشخصية بـ "فيس بوك": "الحمدلله‎ ...‎‏ تم ‏القضاء على الكورونا باشا بنجاح.. بفضل رحمة ربنا ودعواتكم ومحبتكم ‏الصادقة المخلصة العظيمة‎ ..‎كلمة "شكرًا" ماتوفيش وقفتكم جنبي في المحنة ‏دي‎ ..‎الأيام اللي جاية إن شاء الله هحكلكم عن أيامي الصعبة المُلهمة مع ‏اللعين ده"‏‎.

وأضافت، "ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ بلدي من أي سوء‎...‎‏ ‏حقيقي أنا بحبكم قوي و وحشتوني جدًا جدًا وبإذن الله أشوفكم قريب على ‏الهوا زى ما اتعودنا سوا".‏

يذكر أن الإعلامية آية عبد الرحمن ، أعلنت إصابتها بكورونا يوم 31 مايو ‏الماضى.