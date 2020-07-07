منها شراء شقة سكنية.. حالات يمتنع بها "تنمية المشروعات" من إعطاء القروض

يلجأ الكثير من الشباب الراغبين في إقامة مشروع خاص بهم إلى الاقتراض من جهاز تنمية المشروعات للحصول على التمويل الكافي لتنفيذ المشروع، ويتيح الجهاز للمواطنين الحصول على القرض ولكن بشروط، وتيتعرض "الوطن" الحالات التي يمتنع بها الجهاز عن تقديم التمويل، وفق الموقع الرسمي لجهاز تنمية المشروعات، كالتالي:

1- إذا كان لغرض شراء شقة سكنية أو قرض شخصي

- تهدف جهات التمويل إلى تحقيق أهداف تنموية مستدامة بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، لذلك تقوم الجهات بتمويل المشروعات فقط، والتي بدورها تؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة لأصحاب المشروعات، وفائض نقدي يكفي لسداد أعباء القرض المستحقة عليهم من أقساط وعوائد، كما يكفي لمنحهم القدرة على تلبية متطلباتهم وتطلعاتهم.

​2- إذا كان المقترض موظفا أو غير متفرغ

لا يجوز للموظف الحصول على تمويل لاقامة أو إدارة مشروع، لأن المشروع يحتاج الى تفرغ، كما أن الهدف التنموي للجهات الممولة يتمثل في توفير فرص عمل جديدة خارج نطاق الوظيفة الحكومية ولمن ليس لديهم فرصة عمل، وذلك من أجل تخفيض معدلات البطالة.

3- إذا كان التمويل للحصول على العلامة التجارية من الشركات غير الحاصلة على حق الامتياز التجاري

حيث يمكن الحصول على تمويل للحصول على علامة تجارية، حيث يتم تحديد بعض الجهات لقيمة التمويل الممكن منحه للشركة صاحبة حق الامتياز التجاري.

- يبلغ الحد الأقصى لقيمة التمويل الممكن منحه للحاصل على حق الامتياز التجاري 3 ملايين جنيه مصري.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض من جهاز تنمية المشروعات

- الأهلية القانونية بألا يقل سن العميل عن 21 عاما، وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة.

- تفرغ العميل للمشروع وإدارته وأن يكون متواجدا بنفس المحافظة مكان النشاط أو محافظة مجاورة.

- تأدية الخدمة العسكرية أو التأجيل أو الإعفاء لمدة تغطي فترة التمويل.

- توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.