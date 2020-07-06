رئيس البرلمان: الصحة تحاول إيجاد حل لدفعة تكليف مارس 2020

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، منفتحة على مشكلة أطباء دفعة تكليف مارس 2020، وتحاول أن تجد حلول لها، بما يحقق الصالح العام، وصالح الأطباء والتدريب المهني.

وأضاف عبدالعال: "الدولة مش واخدة منهم موقف، وفى جلسة سابقة، تحدثت عن هذا الموضوع وضرورة الإسراع فى حله، فهذه الكوادر الدولة حريصة عليهم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة المنعقدة الآن، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.