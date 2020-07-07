حظك اليوم الثلاثاء 7-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور مخلص في عمله، ويسعى لتحقيق أهدافه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر معاكس ومع ذلك قد تصيب أهدافك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.