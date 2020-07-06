حظك اليوم الاثنين 6-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، ولا تهمه الماديات، "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكون متحفظا ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تبحث اليوم عمن يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المخرجة نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.