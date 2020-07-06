حظك اليوم الاثنين 6-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجدي الدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه لعمله وتأديته له بحرفيّة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ومن المهم أن تقوم بحساباتك جيدا وأن تنظم نفقاتك ولا تتخذ قرارات غير مدروسة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

حافظ اليوم على اللباقة ولا تتسرع في أقوالك ووعودك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سلمان خان، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.