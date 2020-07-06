وكيل الأعلى للإعلام لـ"الوطن": دورات تدريبية لتغطية انتخابات الشورى

قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس ينظم دورات تدريية للصحفيين والإعلاميين، عن التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشورى، وذلك بالتنسيق مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

وقرار المجلس في اجتماعه الرسمي الأول اليوم، برئاسة كرم جبر، اختيار صالح الصالحي وكيلاً، وتكليفه بالإشراف على إعادة ترتيب المقر وتأهيله، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة حماية للعاملين فيه، علما بأن الصالحي هو العضو الوحيد المستمر في المجلس من التشكيل السابق.

وأوضح الصالحي لـ"الوطن"، في أول تصريح له عقب اختياره وكيلا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أنه سيتم البدء بملف التدريب "لأننا مقبلين على انتخابات مجلس الشورى، وبالتالي يجب عمل ورش عمل للصحفيين والاعلاميين، حول التغطية الاعلامية للانتخابات، التي ستتم الشهر المقبل، وذلك بالتنسيق بين المجلس والهيئتين"، بحسب تعبيره.

الصالحي: لست أفضل من باقي الأعضاء ولكن اختياري وكيلا للمجلس لاستمرار دولاب العمل

وتابع الصالحي قائلا: اختيار المجلس لشخصي، ليس لأنني افضل من أحد، فأنا عضو مثل باقي الأعضاء، لكن جاء ذلك على اعتبار ان هناك ملفات مفتوحة، واستمرارا لدولاب العمل في المجلس، خاصة أني قطعت شوط كبير في ذلك خلال عملي بالمجلس السابق برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وبالتالي يجب أن نستكمل ما بدأناه في المجلس السابق.

وأكد وكيل الأعلى للإعلام، على ضرورة وضع ملامح للاستراتيجية الجديدة للعمل في المرحلة المقبلة، التي تعتمد على التفعيل لقدرات المجلس، وللقيام بمهامه في المرحلة الجديدة "خاصة أن هذه المرحلة، تتميز بروح جديدة في الهيئات الثلاثة، وأن هناك حرص على التعاون الكامل، وعقد لقاءات دورية بين الهيئات الثلاثة، لأن ملف الإعلام واحد، واسمه الإعلام المصري، وكلنا متكاملون" بحسب تعبيره.

وتابع الصالحي: "الهيئات الجديدة أفضل حظا من الهيئات السابقة، فالمشاكل واضحة، وبالتالي وضع الحلول سيتم بأسرع وقت، ولمست في زملائي أعضاء المجلس، أن الكل متحمس ليقدم كل ما لديه لخدمة الإعلام، والنهوض به وتطويره، كما أكد كرم جبر رئيس المجلس، أن العمل سيكون جماعي في المجلس".