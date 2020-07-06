حميد وهشام ومصطفى وايهاب يرتدون الأسود فى "زحمة الأيام"

انتهى الرباعي هشام عباس وحميد الشاعري وإيهاب توفيق ومصطفى قمر من تصوير كليب أغنيتهم الجديدة "زحمة الأيام"، والتي تعد أول عمل غنائي من كلمات الراحلان الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم بعد رحيلهم خلال الأسابيع الماضية.

وعلمت "الوطن" أن فريق عمل الأغنية سيظهرون فى الكليب مرتدين اللون الأسود حدادا على الراحلين، كما أنهم دعوا إيمان خليل زوجة الشاعر الراحل وبناته، لكي يكونوا رفقتهم أثناء تصوير آخر أغنية رب أسرتهم.

ومن المقرر أن تقتصر الأغنية على ظهور المطربين الأربعة، في حين لن تظهر زوجة الراحل أو بناته في الأغنية كما كان مقررًا من قبل.

وتقول كلمات الأغنية: "في توهة المشوار، ياما حلمنا صغار ببطولة فى الحواديت، صدقت فى الأيام، ومشيت ورا أوهام و زي ما روحت أهو جيت، عدى زمانا وسبق، طلع البطل من ورق، والحلم بات مهزوم".