غرفة الجيزة: 30% ارتفاعا في مبيعات اللحوم رغم كورونا

أكد محمد عبد العظيم، عضو غرفة الجيزة التجارية، ورئيس شركة "عظيمة" لتوريدات اللحوم، أن أسعار اللحوم تشهد استقرارًا كبيرًا مع توافر كميات كبيرة من المعروض سواء من اللحوم البلدية أو المستوردة.

وتوقع "عبدالعظيم"، أن تشهد الأسعار زيادة طفيفة لن تتجاوز 10% مع اقتراب موسم الأضاحي، كاشفًا فى الوقت ذاته عن أن مبيعات اللحوم ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة ومع بداية جائحة كورونا بنسب تصل إلى30%.

وأوضح، أن اللحوم المستوردة ساهمت إلى حد بعيد فى تحقيق التوازن السعري بالسوق، وأن هناك صفقات جديدة تم أُبرمت وفى طريقها لدخول السوق المحلية قريبًا، ومنها لحوم حية مستوردة من أسبانيا.

ولفت عضو غرفة الجيزة إلى أن كافة اللحوم التي تستوردها مصر تتمتع بمستويات جودة عالية، مع زيادة إجراءات الفحص والرقابة من قبل الحكومة المصرية، بما في ذلك اللحوم السودانية التي لا تتمتع بسمعة جيدة، بسبب طريقة نقلها خلال فترات طويلة من المنافذ الحدودية حتى أماكن بيعها عبر بمبردات غير جيدة.

وأشار رئيس شركة "عظيمة"، إلى أنه رغم حالة الركود التي أصابت غالبية القطاعات التجارية منذ بداية جائحة فيروس كورونا، إلا أن مبيعات اللحوم سجلت ارتفاعات تصل فى حدها الأقصى إلى 30%، وذلك بسبب تكريس دخول المواطنين فى الطعام والشراب بالتزامن مع تعليق العمل بالمدارس والمصالح الحكومية والأندية الرياضية.

وقال "عضو غرفة الجيزة"، إن المخزون من اللحوم المستوردة يكفي الاستهلاك لمدة تزيد عن 3 أشهر، وأن الأسعار لم تشهد أي زيادة، نتيجة لوفرة المعروض، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وموسم الأضاحي وفى ظل توقعات بزيادة الطلب على الأضاحي، لن ترتفع الأسعار بأكثر من 10% فى كل الأحوال.

وتراوحت اللحوم البلدي الكندوز بين 110- 150جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم من 110- 140جنيهًا، والسجق 110- 125 جنيهًا، وأسعار البفتيك والاستيك بين 110- 140 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيهًا، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 120 حتى 140جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الجملي بين 90 – 110 جنيهات، وفقًا للتقرير شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.