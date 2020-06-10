الغرف التجارية: استقرار أسعار اللحوم المجمدة والدواجن بالأسواق

قال أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وأحد مستوردي اللحوم، إن السوق المحلية تشهد استقرارًا في أسعار اللحوم المستوردة المجمدة، مدعومًا بضعف الطلب العالمي من جانب عدة دول، على رأسها الصين التي تعد المستهلك الأكبر للحوم، فضلًا عن زيادة المخزون.

وكشف "صقر" لـ"الوطن"، عن أن حجم ما استوردته مصر خلال الأشهر الخمسة الماضية من اللحوم الحمراء بلغ 70272 طنًا، ومن "القلوب والكلاوى والكبده" نحو 48023 طنًا، والأسماك 139527طنًا، والدواجن المجمدة 15428طنًا، والألبان 80083 طنًا.

من جهته، قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، إن استقرار اسعار اللحوم المجمدة وتوافرها انعكس ايجابيًا على أسعار اللحوم البلدي التي شهدت استقرارًا خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر كيلو الكندوز بين 120 إلى 150جنيهًا، وسعر كيلو الجملي والجاموسي 120 جنيهًا.

وأشار إلى تراجع حركة الطلب بشكل كبير عقب انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وإغلاق المطاعم وغيرها من الاحتياطات التي تسببت في قلة استهلاك اللحوم.

وأوضح "وهبة" أن حركة البيع لم تكن كما كانت من قبل مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، لافتًا إلى أنه هناك الآن اجتماعات دورية للجان الخاصة بالمجارز بالمحافظات المختلفة، للوقوف على مدى جاهزيتها لعيد الأضحى المبارك، وسط توقعات باستمرار الاستقرار في السعر.

فيما قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة، إن أسعار الدواجن تشهد استقراراً منذ 20 يومًا، لتسجل 23 جنيهًا بالمزرعة، لتصل للمستهلك بنحو 30 أو 32 جنيهًا.