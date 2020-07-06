أمريكا تقترب من 130 ألف وفاة بكورونا والإصابات اليومية تلامس 50 ألفا

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الأحد أكثر من 49 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفيدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة رصدت خلال يوم أمس 49199 إصابة بالعدوى، مقابل 45283 إصابة في اليوم السابق، بعد أن تجاوزت الحصيلة اليومية لثلاثة أيام متتالية عتبة الـ50 ألفا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وسجلت في الولايات المتحدة، حسب بيانات الجامعة، خلال يوم أمس 271 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19"، مقابل 242 وفاة في اليوم السابق.

وبشكل عام، بلغت حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بناءً على إحصاءات الجامعة، 2888729 إصابة مؤكدة، منها 129947 حالة وفاة و906763 حالة شفاء، وهي أكبر حصيلة على مستوى العالم.