"لعبة كورونا".. مراهنات بين الطلاب في أمريكا لنشر عدوى الوباء

رغم ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من زيادات كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إلا أنه بتتبع الإصابات في منطقة توسكالوسا بولاية ألاباما الأمريكية، تبين أن غالبيتهم يحضرون حفلات في المنطقة المحيطة ينظمها عدد من الشباب، في مخالفة لقواعد العزل والتباعد الاجتماعي.

وصرحت سونيا ماكينستري عضو مجلس مدينة توسكالوسا، بأن ‏الطلاب المحليين نظموا حفلات أطلقوا عليها اسم "حفلات كورونا" خلال الأسابيع القليلة ‏الماضية، وهي يعتبرونها لعبة لإصابة بعضهم البعض عمداً بالعدوى التي أودت بحياة أكثر من 127 ألف شخص في الولايات المتحدة، وقالت إنها علمت مؤخرا بالسلوك وأبلغت مجلس المدينة بهذا، حسب شبكة "‏ABC News‏".

وتابعت أنهم يدعون عمدا الضيوف المصابين بكوفيد-19، بهدف نقل الإصابات للآخرين، وهذا ليس منطقيا أبدا، مؤكدة أن رجال الشرطة في المدينة يعملون لوقف أي تجمعات أو حفلات، وعبرت عن عدم فهمها الهدف وراء مثل هذه ‏الأفعال قائلة: "أعتقد أنه عندما تتعامل مع الإطار العقلي للأشخاص الذين يقومون عمدا ‏بأشياء من هذا القبيل وينشرونها عن قصد، كيف يمكنك محاربة شيء ما يحاول الناس ‏الترويج له باستمرار؟"‏.

وقال سميث لمسؤولي الولاية إنه اعتقد أن الأمر ليس أكثر من مجرد شائعات في البداية، ‏لكنه أضاف: "قمنا ببعض الأبحاث، ولا تؤكد مكاتب الأطباء ذلك فحسب، بل أكدت الولاية ‏نفسها أن لديهم نفس المعلومات".‏