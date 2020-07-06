محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الباعة الجائلين بمنطقة الحرس الوطني

قاد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لمتابعة إزالة الإشغالات العشوائية، وإعادة الوجه الحضاري بمناطق كباري الرياح التوفيقي، ومنطقة الحرس الوطني، ووابور الثلج، بهدف رفع الباعة الجائلين، وإزالة كل الإشغالات من أجل تيسير الحركة المرورية، واستجابة لشكاوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق، وإعادة الوجه الحضاري لها.

وأسفرت الحملة، عن رفع كل الباعة الجائلين من المنطقة، وتحرير محاضر إشغالات للباعة، ورفع عربات الكارو وجميع الإشغالات للمحلات والمخابز فى عرض الشارع والأرصفة، التي تعوق حركة المارة.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع، لفتح الطريق أمام عبور المواطنين، وحركة السيارات، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم، ورفع تراكمات القمامة من على جانبى الطريق، مع استمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات والأعمدة والكبارى، وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية، وفقا للنسب التى أقرتها وزارة الصحة لمنع نقل الفيروسات بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك للحفاظ على بيئة صحية.