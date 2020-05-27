القليوبية تواصل رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الرياح التوفيقي

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لليوم الثالث علي التوالي لإزالة الإشغالات العشوائية وإعادة الوجه الحضاري بمناطق كباري الرياح التوفيقي ( بعزبه السوق- ومنشيه النور - وابور الثلج) بهدف تطهيرها من الباعة الجائلين، وإزالة كافة الإشغالات من أجل تيسير الحركة المرورية، استجابة لشكوى المواطنين بهذه المناطق وإعادة الوجه الحضاري لها، وأسفرت الحملة عن رفع كافة الباعة الجائلين من المنطقة وتحرير محاضر إشغالات للباعة.

شارك بالحملة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلي أمام، وحماده وهدان نائبي رئيس مجلس مدينة بنها، وقسم الإشغالات والمرافق والتجميل بالوحدة المحلية .واستهدفت الحملة الباعة الجائلين أسفل كوبرى الرياح التوفيقي في منشية النور ورفع الباعة وعربات الكارو و ومصادرة العربات من أسفل الكباري ومصادرة جميع إشغالات المحلات والمخابز فى عرض الشارع والأرصفة والتى تعوق حركة المارة .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات، بالإضافه إلى تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم ورفع تراكمات القمامة من على جانبي الطريق مع استمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات والأعمدة والكباري وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية وفقا للنسب التى أقرتها وزارة الصحة لمنع نقل الفيروسات بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك للحفاظ على بيئة صحية .