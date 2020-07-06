كيف تعامل حسن مختار مع قُبلة رجاء الجداوي الوحيدة في السينما؟

سردت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، قصة الحوار المتبادل بينها وبين زوجها الراحل حسن مختار، على خلفية مشهد القُبلة الوحيدة التي تلقتها فى مشوارها السينمائي من الفنان عادل إمام فى فيلم "ازواج طائشون".

وقالت رجاء فى مقابلة تلفزيونية سابقة: لم يتم تقبيلي فى السينما، إلا مرة واحدة فى فيلم مع الفنان عادل إمام بعنوان "أزواج طائشون"، وكانت تلك القبلة قبل الزواج بعدة سنوات، ولم يتم التقبيل كما ظهر فى الفيلم، حيث تم أخذ زوايا تصوير معينة لكي تظهر كما ظهرت في الفيلم.

وأضافت: "لم أكن أرغب في أن يشاهد زوجي، المشهد الذى يتم تقبيلي فيه، ولذلك كنت أخترع أي قصة وقت عرض الفيلم في التلفزيون، إلى أن جاء يوم، وشعر حسن بما أفعله، فوجدته يقول لي يا رجاء أنا شفت الفيلم قبل كده".

وتابعت: "كما قال لي، أنا ليا من يوم ما وقعنا سويًا على عقد زواجنا، وليس لدي بما حدث فى الماضي".