إنجي المقدم تنعى رجاء الجداوي: "هتوحشينى يا جوجا"

نشرت الفنانة إنجي المقدم، صورة قديمة استرجعت من خلالها ذكرياتها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ببرنامج القاهرة اليوم.

وعلقت "إنجي" على الصورة: "من أول ما بدأت أظهر على الشاشة، وأنت كنت معايا، ولحد آخر مشهد مثلته، وأنت برضو كنت معايا.. هتوحشينى يا جوجا ياللى كنت دايما بتشجعيني، وتقوليلى كلام حلو يا طيبة يا كريمة، يا صاحبة أحلى اكلة مسقعة كلتها فى حياتي".

وأضافت: "هتوحشنا شياكتك ولباقتك وكرمك وطيبة قلبك وكلامك الحلو الموزون وخفة دمك وحبك.. ماتعزيش على إللى خلقنا وخلقك يا حبيبتى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من صباح أمس، عن عمر ناهز الـ82 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.