ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في فلسطين إلى 4786 حالة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع الاصابات في فلسطين إلى 4786، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت "الكيلة" في بيان صحفي، أن من بين الإصابات 34 في الخليل، و14 في القدس، و3 في رام الله والبيرة، و8 إصابات في بيت لحم، وإصابة في نابلس، وإصابتان في أريحا، وإصابتان في طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، عن وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس "كورونا" المستجد في مستشفى دورا الحكومي، ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين إلى 21 حالة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن 8 حالات توجد في غرف العناية المكثفة، بينها 3 حالات تستخدم أجهزة التنفس الاصطناعي.