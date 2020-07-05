يوميات كورونا في بلاد الشام والعراق.. ارتفاع إصابات فلسطين إلى 4458

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 11.474.801، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى535.098 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 6.491.621 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس الأحد، وفاة سيدة سبعينية من مخيم الفوار في محافظة الخليل، أثر إصابتها بكورونا المستجد، مما يرفع حصيلة وفيات أمس الأحد، إلى 3 حالات.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى تسجيل 208 إصابات جديدة بالوباء، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 4458 إصابة، موضحة أن من بين الإصابات 185 في محافظة الخليل، و11 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة طولكرم، و10 إصابات في محافظة نابلس.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أنه تم تسجيل 19 حالة تعافٍ لمصابين، 18 منهم في محافظة نابلس، وحالة في محافظة جنين، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 3783، وعدد حالات التعافي بلغ 656، وعدد حالات الوفاة بلغ 19حالة.

وشهدت البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48، ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد. وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس الأحد، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

من جانبه، قال المتحدث الاعلامي باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، إن الإعلان الجديد لحالة الطوارئ الذي أصدره عباس، لا يعني بالضرورة تمديد الإغلاق الحالي.

وقال نمر، في بيان للوزارة، إن تمديد الإغلاق الحالي الذي ينتهي مساء غدا الثلاثاء، يعتمد على تقارير لجنة الطوارئ العليا، واجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، وتقارير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الوضع الوبائي في محافظة الخليل.

وأوضح نمر، أن رئيس الوزراء سيجتمع، اليوم الاثنين، بلجنة الطوارئ العليا وقيادة الأجهزة الأمنية، ويترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وبعدها يقرر بالتنسيق مع الرئيس تمديد الإغلاق الحالي من عدمه.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التعاون والتنسيق الفلسطيني الأردني لتأمين إعادة العالقين الفلسطينيين من دول العالم كافة، وإنجاح حملة "عودة الأحباب"، لا يزال متواصلا ومكثفا وبنتائج ملموسة ومثمرة، وذلك بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين.

وفي سوريا، أعلنت السلطات، أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 358 بعد تسجيل 20 إصابة جديدة، وفقا لمخا ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت وزارة الصحة السورية، إن عدد حالات الشفاء الاجمالي بلغ 126 حالة بعد تسجيل 3 حالات اليوم في ما بلغت الوفيات نتيجة الاصابة بالفيروس 13 وفاة بعد تسجيل 3 حالات جديدة

وفي لبنان، أعلنت السلطات، أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد الى 1873 حالة بعد تسجيل 18 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير يومي، انها سجلت حالة وفاة جديدة في الساعات الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 36 حالة وفاة.

واشارت الصحة اللبنانية، الى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1311 حالة شفاء، فيما ما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت في الساعات الماضية 2300 فحصا.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الأردن إلى 1164

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1164، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأوضح جابر، خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء، أمس الأحد، أن الحالات تمثلت في 3 حالات لسائقي شاحنات على معبر العمري أحدهم أردني، وحالتان على معبر الكرامة لغير أردنيين، و 8 حالات من فنادق الحجر قادمين من السعودية والإمارات ومصر، بالإضافة الى حالة محلية مخالطة لزوجها المصاب في مستشفى الأمير حمزة.

وأشار الوزير الأردني، إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت 5508 فحوصات للكشف عن كورونا، ليصل إجمالي الفحوصات في الأردن إلى 24393 فحصا

ارتفاع إجمالي إصابات العراق إلى 60479

وفي العراق، اعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأحد، تسجيل 2125 اصابة بكورونا المستجد، مؤكدة شفاء 1940 مصاباً، وقالت في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 2125 ، مشيرة الى تسجيل 105 حالة وفاة.

واوضحت الوزارة العراقية، ان "مجموع الاصابات: 60479، ومجموع حالات الشفاء: 33017، والراقدين الكلي: 24989، والراقدين في العناية المركزة: 306، ومجموع الوفيات: 2473"، وفقا لما ذكرته قناة"السومرية" الإخبارية العراقية.

وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت نقابة الصحفيين في إقليم كردستان العراق شمال البلاد، اليوم، إصابة 85 صحفيا بكورونا في الإقليم.

من جانبه، قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم، إن مؤشرات انحسار الوباء وخروج البلاد من دائرة خطر كورونا المستجد "كوفيد 19" يعتمد على مدى التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الوقائية والصحية، وهي الركن الأساس في احتواء الوباء.