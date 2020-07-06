مسؤول صحي إيطالي يستبعد إلزامية لقاح كورونا

اعتبر مسؤول صحي إيطالي أن اللقاح ضد فيروس كورونا لن يكون إلزاميا، مضيفا أنه لن يظهر قريبا على أي حال ويجب التركيز على أمور أخرى مثل السيطرة على البؤر والعلاجات وشرح قواعد الوقاية.

وفي مقابلة صحفية اليوم، قال نائب وزير الصحة الإيطالي بيارباولو سيليري: "اليوم يتم تتبع العدوى بشكل أفضل، وتدار حالات تفشي المرض"، كما أن "لدينا تحاليل كشف وافية ويمكننا توفير وحدات صحية متنقلة حتى في أكثر المناطق النائية... نحن نعرف المرض بشكل أفضل ولدينا مزيد من وسائل العلاج"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتساءل سيليري: "لماذا يجب أن تكون هناك ألف حالة وفاة في اليوم إذا احترمنا القواعد؟ فيكفي مجرد التقيد بالقواعد الأساسية الأربع: التتبع، تحاليل الكشف، العلاج والشعور بالمسؤولية"، أي "عدم التجول إن كانت لديك أعراض ما"، بل "الاتصال بطبيب العائلة أو دائرة الصحة، التي أصبحت قادرة على إجراء تحليل الكشف، ولا يبقى المرء محجوزا لأيام بانتظار التشخيص".

وتابع: "أعتقد أنه كان علينا أن نولي اهتماما أقل لتصريحات منظمة الصحة العالمية، التي تخبرنا اليوم بأن الأسوأ لم يأت بعد. كان من المفترض أن تخبرنا بذلك في 30 يناير".

وشدد على ضرورة ضمان لقاح كوفيد-19، "بأي ثمن"، لكن هذا الدواء غير موجود حاليا، ومع أن "تقارير تفيد بأن إيطاليا وقعت اتفاقا بشأن 400 مليون جرعة، إلا أن اللقاح لن يصل قبل أواخر عام 2021 على الأرجح".