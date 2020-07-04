عبدالغفار: "نجري 74 بحثا سريريا على مرضى كورونا.. ووارد أن يكون لدينا لقاح مصري"

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تعمل على اختبار لقاحات فيروس كورونا منذ بداية أزمة انتشار جائحة كورونا.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم العلماء والبحث العلمي: "ذهبت إلى المجلس القومي للبحوث مع بداية الأزمة، وقابلت المتخصصين في الفيروسات، وعقدنا اجتماعات، وشكلنا لجان للبحث العلمي، جعلت مصر في المقدمة على مستوى الأبحاث الإكلينيكية، أصبح لدينا 74 بحث سريري على مرضى كورونا، وأصبحنا أول دولة في الشرق الأوسط، متفوقين على إيران وتركيا وإسرائيل".

وتابع: "أي مرحلة في إنتاج لقاح تستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات، وفي ظل الظروف الحالية، فإنها تستغرق ما بين 12 شهرًا حتى 36 شهرًا، وظهور التركيب الجيني في يناير بالصين، اختصر الوقت جدًا، وكان من الممكن أن تستغرق هذه الخطوة فقط 3 سنوات".

وأردف: "هذا الأمر ساعد العلماء المصريين على فك التركيب الجيني، وعزله والعمل عليه في المعمل، عن طريق عمل بعض الإجراءات، وتغيير التركيبة الجينية الخاصة بها، لكن إعداد اللقاح يستغرق أشهر، ووارد ان يكون لدينا لقاح مصري لكورونا".