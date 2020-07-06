الهجرة العراقية: لا إصابات بكورونا في المخيمات

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم، عدم تسجيلها أية إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمخيمات النازحين، مؤكدة سعيها لإعادة المهاجرين العراقيين في تركيا إلى العراق.

وقال وكيل وزارة الهجرة جاسم العطية - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- "إن خطط الوزارة ثابتة في إعادة النازحين إلى مناطقهم، بالتنسيق مع الحكومات المحلية، مشيرا إلى تخصيص سيارات نقل لإعادة النازحين علاوة على المنحة التشجيعية للعودة البالغة مليونا و500 ألف دينار".

وأضاف العطية، أن آلية تشجيع العودة للنازحين تبدأ من المحافظات، أي من خلال توفير الخدمات في مناطق سكناهم، فضلا عن استقرار الوضع الأمني.

وبشأن جائحة كورونا المستجد، ذكر العطية، أن الوزارة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين النازحين في جميع المخيمات، داعيا المواطنين في المخيمات إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي المرض.

وفيما يتعلق بالمهاجرين العراقيين في تركيا، أكد أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع وزارة النقل والسفارة العراقية في أنقرة، لإعادة اللاجئين العراقيين في تركيا إلى أرض الوطن.

وحول الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظات العراقية، أشار مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم، إلى تسجيل 183 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال المصدر، إن المحافظة سجلت 17 حالة وفاة، فيما تعافى 225 شخصا"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" العراقية.

الخارجية العراقية: تسيير رحلة استثنائية لإعادة 110 عالقين في الإمارات

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم، تسيير رحلة استثنائية لإعادة 110 عراقيين عالقين في الإمارات.

وقال الصحاف، في بيان، إن " سفارة العراق في أبوظبي وبالتنسيق مع القنصلية العامة للعراق في دبي، تُسيّر رحلة استثنائية وعلى متنها 110 مسافرين، متوجهة إلى العراق بالتنسيق مع خلية الأزمة ودائرة المراسم في مركز الوزارة، لنقل عراقيين كانوا عالقين في دولة الإمارات العربية؛ بسبب إجراءات الحظر الشامل، وإغلاق المطارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد".