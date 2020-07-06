أبطال "زنزانة 7" يكثفون جهودهم للانتهاء من تصوير الفيلم

يواصل أبطال فيلم "زنزانة 7"، تصوير مشاهدهم، داخل "بلاتوهات" مدينة الإنتاج الإعلامي، استعدادًا للانتهاء من العمل خلال الفترة المقبلة، أملًا في عرضه في عيد الأضحى الشهر المقبل.

وكان تصوير الفيلم قد توقف الشهور الماضية، لانشغال غالبية نجوم العمل، على خلفية مشاركتهم في دراما رمضان الماضي، ومنهم أحمد زاهر في مسلسل "البرنس"، وعبير صبري في مسلسل "خيانة عهد"، ومنة فضالي في مسلسل "لما كنا صغيرين".

"زنزانة 7" يدور في إطار دراما الأكشن والتشويق، وهو من قصة حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة أحمد زاهر، وعبير صبري، ومنة فضالي، ونضال الشافعي، ومايا نصري.