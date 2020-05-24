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محمود مسلم

أحمد زاهر عن موعد عرض "زنزانة 7": بعد انتهاء كورونا

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أبانوب رجائي
06:47 م | الأحد 24 مايو 2020
أحمد زاهر

أحمد زاهر

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه من خلال مسلسل "البرنس" الذي عُرض مؤخرا في السباق الرمضاني الماضي، ولعب فيه زاهر دور "فتحي البرنس"، الخصم الرئيسي لأخيه "رضوان"، الذي لعب دوره الفنان محمد رمضان.

أما عن فيلمه "زنزانة 7" الذي يقوم ببطولته مع نضال الشافعي وعدد من الفنانين فأكد زاهر لـ"الوطن"، أنه من المقرر أن يعود التصوير مرة أخرى بعد إجازة عيد الفطر، وأما عن موعد العرض فقال إنه سيكون مع انتهاء فيروس كورونا وفتح السينمات للجمهور مرة أخرى.

ويشارك فى بطولته مع كل من الفنان أحمد زاهر ونضال الشافعى ومنة فضالى ومايا نصرى وأحمد التهامى وإيهاب فهمي.