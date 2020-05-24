أحمد زاهر عن موعد عرض "زنزانة 7": بعد انتهاء كورونا

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه من خلال مسلسل "البرنس" الذي عُرض مؤخرا في السباق الرمضاني الماضي، ولعب فيه زاهر دور "فتحي البرنس"، الخصم الرئيسي لأخيه "رضوان"، الذي لعب دوره الفنان محمد رمضان.

أما عن فيلمه "زنزانة 7" الذي يقوم ببطولته مع نضال الشافعي وعدد من الفنانين فأكد زاهر لـ"الوطن"، أنه من المقرر أن يعود التصوير مرة أخرى بعد إجازة عيد الفطر، وأما عن موعد العرض فقال إنه سيكون مع انتهاء فيروس كورونا وفتح السينمات للجمهور مرة أخرى.

ويشارك فى بطولته مع كل من الفنان أحمد زاهر ونضال الشافعى ومنة فضالى ومايا نصرى وأحمد التهامى وإيهاب فهمي.