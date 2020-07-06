مصر ثالث أكبر مصدر للبصل في العالم

قال الدكتور عبدالمجيد محمود رئيس قسم بحوث البصل بمعهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن مصر تحتل المركز الثالث على مستوى العالم في صادرات البصل، وفي متوسط إنتاجية الفدان، ويسبقها الهند والصين منذ فترة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "محصول البصل في مصر متميز والدول العربية والأجنبية تعتمد على محصول البصل المصري طيلة فترات العام، وأصنافنا جيدة".

وتابع: "قسم بحوث البصل معني بإنتاج أصناف ذات جودة عالية، وتلبي طلبات المستوردين من الدول العربية والأجنبية، وأنتجنا 4 أصناف من البصل، وفي هذا العام لدينا صنفين جديدين بمواصفات عالية، وهولندا تستورد البصل منا بالرغم أنها من الدولة في إنتاج البصل وتصديره والبصل يوفر عملة صعبة لمصر".