وزير الصحة الجزائري: العودة إلى الحجر الصحي غير واردة حاليا

قال وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بو زيد، اليوم، أن العودة إلى الحجر الصحي غير واردة حاليًا، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء إلى هذا الإجراء في المناطق التي تشهد انتشارًا كبيرًا لحالات العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح بن بو زيد، في تصريحات اليوم، أن "العودة إلى الحجر الصحي غير واردة حاليًا، إلا أنه لدينا تعليمات بأنه إذا شهدت ولاية أو بلدية أو دائرة انتشارًا كبيرًا لفيروس، قد يمثل تهديدًا صحيًا للمواطنين، فإنه من غير المستبعد أن تفرض رئاسة الوزراء حجرًا صحيًا يستهدف المناطق التي تشهد ارتفاعا كبيرا لحالات الإصابة بفيروس كورونا، لكننا لا نرغب في الوصول إلى ذلك".

وأشار الوزير الجزائري، إلى وجود تزايد في حالات العدوى بالجزائر على غرار بقية العالم، مرجعا هذا الوضع إلى أسباب متعددة، خاصة عدم احترام تدابير الوقاية والحماية.

وتابع المسؤول الجزائري قائلا: إن عدد حالات العدوى يتطور مع تزايد عدد الاختبارات، مضيفا إن "ما يشغلنا أكثر هو الوفيات، ولحسن الحظ نحن نسجل حالات أقل مما سجلناه في البداية بالرغم من تسجيلنا أزيد من 400 حالة عدوى في اليوم بفيروس كورونا، كما أننا نعمل على علاج مرضانا للحيلولة دون موتهم بسبب الفيروس".