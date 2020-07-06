الوزراء: الانتهاء من إنشاء الطريق الدائري الأوسطي نهاية العام

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن المحاور التي تفقدها رئيس الوزراء اليوم هدفها تيسير الربط بين المناطق المختلفة في القاهرة والجيزة، وتخفيف الضغط على الطرق القائمة وتوسعتها ورفع كفاءتها نظرا لتزايد حركة العمران في القاهرة والجيزة.

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المحاور الجديدة تراعي السنوات المقبلة ولم تأخذ في اعتبارها الوضع السكاني والكثافات السكانية الحالية فقط حتى لا نضطر بعد فترة في توسعتها من جديد، موضحا أن الاتجاه الواحد في تلك المحاور يتكون من 4 حارات.

وأوضح أن المحاور الجديدة تنشئ بضوابط إنشائية عالية، لافتا إلى أن تكلفة محاور الجيزة بحسب تصريحات رئيس الوزراء اليوم 10 مليار جنيه، كما أن تكلفة محاور القاهرة، والتي جرى افتتاح بعضها من قبل الرئيس السيسي، 15 مليار جنيه، أن سبب المبالغ الطائلة لإقامة تلك المحاور هي النمو العشوائي والسريع للمناطق السكنية في مصر.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من الطريق الدائري الأوسطي قبل نهاية العام الجاري، وباقي المحاور سيتم الانتهاء منها تباعا طبقا للخطط الموضوعة والتي أكبرها الطريق الدائري الأوسطي لأنه يخدم قطاعات كثيرة.