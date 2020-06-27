الداخلية تبدأ تنفيذ قرار منع النقل من السير على الدائري حتى 12 صباحا

دفعت الادارة العامة للمرور، بسيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الاغاثة المرورية، لمواجهة أي أعطال على الطرق، كما تم شن حملات مرورية علي الطريق الدائري الإقليمي مثل حملات الرادار، للالتزام بالسرعات المقررة وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

وفي إطار توجيهات وزيرالداخلية، بتطبيق قرار حظر سير سيارات النقل على الطريق الدائري من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وتشن الأجهزة الأمنية حملات علي السيارات للتأكيد بالالتزام بارتداء الكمامات، كما تتواجد القوات الأمنية على الطرق السريعة على مدار 24 ساعة، وتهيب الادارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.