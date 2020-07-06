قوى سياسية لبنانية تدعو لإطلاق "مقاومة سياسية" ضد إيران وحزب الله

دعا تجمعان سياسيان لبنانيان إلى عقد لقاء وطني لإطلاق مقاومة سياسية ديمقراطية ضد ما وصفوه بـ "الاحتلال الإيراني وذراعه اللبنانية حزب الله" وذلك ضمن أطر العمل التي يسمح بها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبنانية (اتفاق الطائف) والإجماع العربي والشرعية الدولية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم للقاء سيدة الجبل (تجمع سياسي- ثقافي يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي في لبنان) وحركة المبادرة الوطنية التي تأسست قبل عدة أشهر وتعد من القوى السياسية المناهضة لـ "حزب الله".

واعتبر المجتمعون، أن الحكومة تشهد "فشلا متماديا" في العمل فضلا عن عدم قيام مجلس النواب بدوره، لاسيما بعدم إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية، في ظل الأوضاع الحرجة والأزمات المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية التي يمر بها لبنان.

وأشار المجتمعون، إلى أن التحركات الاحتجاجية التي يشهدها لبنان على الأرض منذ 17 أكتوبر الماضي، يجب أن تنسق في ما بينها على هدف أساسي يتمثل في نزع السلاح غير الشرعي، على نحو ما نص عليه اتفاق الطائف والشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن 1559 و 1680 و 1701 .

وأعرب المجتمعون، عن إدانتهم لـ "محاولة إيران التسلل ومعها حزب الله عبر العراق، للالتفاف على العقوبات الدولية، من خلال إقناع الحكومة اللبنانية بمقايضة النفط مقابل الغذاء"، على حد تعبيرهم.