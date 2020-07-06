عبد العال: نملك السيادة الكاملة على حدودنا.. "واللي هيقترب ستقطع يده"

شهدت جلسة العامة المسائية المنعقدة الأن، مناقشة 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، بالتعاقد للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، إن منطقتي البحر الأحمر والمتوسط بهما ثروات كبيرة جدا، وهو ما يفسر النزاعات الموجودة والأساطيل التي تتحرك من بعض الخارجين عن القانون، فهناك كثير من الثروات في هذه المنطقة.

وأضاف عبد العال، أن مصر تملك السيادة الكاملة لاستغلال كل الثروات الموجود داخل حدودنا، "ولا نقبل أي مساومة، واللي هيقترب من هذه الحدود ستقطع يده"، والتنقيب عن الثروات حق ثابت في القانون الدولي.