السودان: وفد رفيع يعد معتصمين في وسط دارفور بتلبية مطالبهم

توصل وفد حكومي رفيع المستوى في السودان، برئاسة محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة، إلى توافق مع لجنة اعتصام "نيرتتي" في جبل مرة، بوسط دارفور شرق السودان، بشأن مطالبهم واستجاب للكثير منها.

وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إنه تم الاتفاق على تكوين قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة لجمع السلاح وحسم الانفلاتات الأمنية وتأمين الموسم الزراعي، كما تم الاتفاق أيضا على تنظيم التعدين الأهلي، والتوافق على إنشاء مفوضية للأراضي في دارفور، وتنفيذ مشروعات تنمية كبرى ضمن خطة تنمية وإعادة إعمار دارفور.

وأعرب التعايشي، عن اعتذاره للمعتصمين في نيرتتي لعدم حضور وفد الحكومة الاتحادية، في الوقت المناسب لمخاطبة المعتصمين، مشيرا إلى أن الوفد عقد اجتماعات مطولة مع الأعيان ولجنة الأمن في المنطقة بهدف التعرف على المشاكل وإيجاد حلول لها.