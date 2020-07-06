اتفاقية مرتقبة لترسيم الحدود البحرية بين أثينا والبرلمان الليبي

تسعى اليونان وليبيا، ممثلة في البرلمان الليبي في الشرق، الداعم للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، ردًا على اتفاقية ترسيم الحدود التي عقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا في نوفمبر 2019.

وبحسب ما ذكرت جريدة "خلق" التركية، التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، برئيس البرلمان، عقيلة صالح، في طبرق، السبت الماضي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتباحث الطرفان خلال اللقاء حول قرار توقيع اتفاقية مضادة لاتفاقية ترسيم الحدود التي عقدتها تركيا وحكومة السراج.

وبناء على ذلك، فإن الحكومة الموجودة في طبرق، ستعين خبراء لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا واليونان، وهذا الاتفاق يعني عدم اعتراف أثينا وطبرق باتفاقية ترسيم الحدود بين أردوغان والسراج.

ووقع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مع السراج، في نوفمبر 2019، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ما اعتبرته اليونان اعتداءً على حقوقها السيادية.