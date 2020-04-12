اليونان ترصد سفينة تركية يشتبه في نقلها لأسلحة إلى ليبيا

أعلنت السلطات اليونانية رصد سفينة شحن مشبوهة غادرت جنوبي شرق تركيا، مشيرة إلى أن سفينة الشحن التي ترفع علم الكاميرون "جريس أ" تنقل معدات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على دولة شمال أفريقيا.

وغادرت السفينة تركيا، في 6 مارس، بحسب ما أفادت به جريدة كاثيميريني اليونانية، وجرى تحديد موقعها آخر مرة في 7 أبريل أمام سواحل قبرص في جنوب لارنكا، مشيرة إلى أنها عطلت نظام التتبع التلقائي.

وأكد المسؤولون اليونانيون، أن تحركات السفينة أثارت انتباه السلطات، لكن حتى الآن لم يجر تحديد وجهتها وطبيعة الشحنة التي تحملها.

تركيا تدفع المهاجرين المصابين بفيروس كورونا من أجل العبور إلى اليونان

واكتشفت السلطات اليونانية أن العديد من المهاجرين في تركيا يتمركزون في المدن الساحلية الغربية للبلاد، كما لو كانوا يستعدون للعبور إلى جزر اليونان المجاورة في بحر إيجة، حسبما أفادت جريدة "كاثيميريني" اليونانية.

وأثار الأمر قلق المسؤولين في اليونان، وأكدت مصادر بالحكومة اليونانية، أن تركيا لديها خطة لدفع المهاجرين المصابين بفيروس كورونا للعبور إلى اليونان وأجزاء أخرى من أوروبا في ظل تفشي الفيروس، وتقوم الشرطة والدرك التركيان بتيسير وتنظيم حركة المهاجرين نحو الشاطئ التركي.