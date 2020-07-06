حسام حسني: نتائج العلاج بالبلازما مبشرة.. وأرقام الوفيات بدأت تتحسن

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن نتائج الأبحاث على العلاج بالبلازما، أكدت أنها أحرزت تقدمًا مع مرضى الحالات الشديدة الذين لم يصلوا إلى أجهزة التنفس الصناعي، وحتى اللحظة النتائج مبشرة.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "البلازما ليست دواءً منفصلة عن الأدوية الأخرى، والأفيجان حالته مختلفة عن حالات البلازما فهي تعالج الحالات البسيطة والمتوسطة".

وتابع: "نستخدم ريمديسيفير في علاج الحالات الشديدة، ومازال تحت الدراسة لمعرفة فاعليته، ولم نستخدمه عن زيادة 10 أيام، وأرقام الوفيات والشفاء بدأت تتحسن، وحتى هذه اللحظة الشفاء أصبح أسرع والاستجابة للأدوية تحسنت، وأول إجراء احترازي هو أن يعزل المريض نفسه فور شعوره بأية أعراض مرضية".