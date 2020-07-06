وزير الأوقاف: رحم الله الفريق العصار عرفته وطنيا شريفا محبا لوطنه

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص الأسى والحزن والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رحمه الله رحمة واسعة، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله الصبر والسلوان، وأن يخلفهم ويخلف قواتنا المسلحة الباسلة، ويخلف مصر فيه خيرا .

وأضاف الوزير، والله ما عرفته إلا محبا لدينه ووطنه وللخير للدنيا، لم نسمع منه كلمة نابية قط، بل عهدناه عونا لكل زملائه محبا لهم متفانيا في خدمة الجميع، متفانيا في خدمة وطنه.

وتابع "اللهم إنا نشهدك أننا ما عرفناه إلا محبا لدينه ووطنه، حريصا على طاعتك وإقامة فرائضك، وما علمنا عليه من سوء قط، اللهم إنك أرحم به منا، فأكرم نزله، وأسبغ عليه فيض رحمتك وسترك، وعامله بما أنت أهله، فأنت أهل الفضل وأهل الرحمة وأهل المغفرة. اللهم تقبل دعاءنا له، وصلاتنا عليه، وأنزل السكينة على نفوس زوجه وولده وآله وزملائه ومحبيه، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر اللهم لنا وله".

واختتم "فلله ما أعطى، ولله ما أخذ، وله الرضا حتى يرضى، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".