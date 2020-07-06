"فودة": افتتاح مسجد الرواء في طور سيناء بحضور وزير الأوقاف

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افتتاح مسجد الرواء بطور سيناء، والمُقام على مساحة 800 متر مربع بالجهود الذاتية، 23 يوليو الجاري، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها المحافظ في مدينة طور سيناء، يرافقه اللواء نادر حنفي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ، وأحمد عبد العظيم رئيس المدينة، لتفقد المشروعات المقرر افتتاحها خلال احتفالات جنوب سيناء بثورة 23 يوليو.

وقال "فودة" إن مدينة الطور سوف تشهد افتتاح مشروعات عدة؛ أهمها ممشي أهل مصر بتكلفة 25 مليون جنيه، وتطوير الكورنيش بطول 5 كيلو متر، بتكلفة 20 مليون جنيه، إلي جانب توسعة الطريق من الشاطيء العام وحتي مبني المحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه.

وقرر المحافظ، عمل ميدان رئيسي بجوار الشاطيء العام، وتزويد مدينة الطور بنحو 100 نخلة برجي لتجميل المدينة.

وحذر "فودة" الشركات المنفذة للمشروعات من التقاعس وعدم التزامهم بالوقت المحدد، خاصة أن هناك عدد من الوزراء سوف يقومون بحضور الافتتاح.

وتفقد اللواء خالد فودة، الشاطيء العام للمدينة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من ملعبي الطائرة والكورة الشاطئية، لفتحهما أمام الجمهور.

كما طالب "فودة" السكرتير العام للمحافظة، بفتح باب التقدم للحصول علي محل في مشروع شارع 306، وعددهم 24.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن وزارة الأوقاف والمحافظة سوف يستكملان إنشاء مسجد الروضة، بعد تعثر المقاول.