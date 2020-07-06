دفتر عزاء لـ"العصار" بـ"الإنتاج الحربي": مقاتل وهب حياته لمصر

تحولت الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، إلى دفتر عزاء على الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم.

جاء ذلك، على صورة تحمل "شارة سوداء"، نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة، نعت فيه بخالص الحزن والأسي وفاة العصار.

وتقدمت أسرة الإنتاج الحربي بخالص التعازي لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بوافر الرحمة والمغفرة، وأن يرزق أسرته، وذويه الصبر والسلوان.

واختلطت تعازي المواطنين مع العاملين بالوزارة على المنشور؛ فقال محسن الشامي، بانه رجل دولة محب لبلده، وقال محمود الخضري، إنه كان من الرجال المخلصين "واللي بيشتغلوا بجد عشان مصر".

وقال علاء عطية، أحد العاملين بمصنع 10 الحربي، إنه كان "مقاتل وهب حياته في خدمة الوطن".

وعلق أحمد عواد، أحد رواد الصفحة: ".. نسأل الله العلي القدير أن يكتبه من الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا".