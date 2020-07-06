رحيل العصار.. شارك في حربين وطوّر المصانع الحربية

توفي الفريق محمد سعيد العصار، أحد القادة ورموز القوات المسلحة المصرية البارزين، والذي لعب أدوارا تاريخية وتولى ملفات شديدة الحساسية في المؤسسة العسكرية، كما تولى مسئولية وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وذلك مساء اليوم، عن عمر يناهز 74 عاماً.

"العصار"، شارك في حربي الاستنزاف وأكتوبر المجيدة كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، كما تقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، كما عمل مساعداً لرئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ومستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

كما لعب "العصار" أدواراً تاريخية في ثورة 25 يناير، إذ كان عضواً بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان مسؤولاً عن ملف العلاقات الخارجية، إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية.

وشهدت وزارة الإنتاج الحربي في تاريخه طفرة في ملفات عملها على كافة المستويات.

الفقيد حاصل على 7 أنواط وأوسمة، وهي وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلى أكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف (مرتبة قائد) من فرنسا، كما منحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً رتبة فريق شرفي، وقلادة النيل.

ووجه الرئيس بإطلاق اسم الفريق الراحل على محور "أبو بكر الصديق – تحيا مصر" مؤخراً.

الفقيد حاصل على بكالوريوس هندسة – كلية الفنية العسكرية، وماجستير الهندسة الكهربائية، ودكتوراة الهندسة الكهربائية.