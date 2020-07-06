6 أهداف استراتيجية حققتها "الإنتاج الحربي" في عهد "العصار"

حققت وزارة الإنتاج الحربي في عهد الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية عصر اليوم، 6 أهداف رئيسية تعمل على تحقيقها ضمن التخطيط الاستراتيجية للوزارة، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وهي كالآتي:

1- تأمين مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية من الأسلحة والذخائر والمعدات.

2- المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والصناعية بالدولة.

3- توطين التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات لتعميق التصنيع المحلي.

4- تقديم منتجات ذات جودة فائقة في المجالات الدفاعية والمدنية.

5- رفع إنتاجية الموارد البشرية.

6- رفع مستوى دخل العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها.

يذكر أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي، الكيان المؤسسي الذي يتولى مسئولية إدارة المصانع الحربية، تعمل تحت إشراف وتوجيه الوزارة عبر خطط استراتيجية، يكمل كلاً فيها الأخر، حيث تتميز منظومة الإنتاج الحربي المصرية بالمؤسسية.

وتولى "العصار" مسئولية وزارة الإنتاج الحربي لمدة قاربت 5 سنوات، حقق فيها الكثير من الإنجازات في المحاور الست الماضية.