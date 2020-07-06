رئيس الوزراء ينعى العصار: فقدت أخ عزيز.. وخير داعم وسند

نعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين.

وأكد مجلس الوزراء أن مصر فقدت واحدا من أبرز الكفاءات المهنية والقامات الخُلقية، حيث قدم الراحل الكريم كل ما بوسعه لخدمة وطنه في كل مجال عمل به، وفي كل موقع شغله.

وعبر مجلس الوزراء عن خالص التعازى لأسرة الفريق العصار وللشعب المصرى، الذى فقد ابنا غاليا من أبنائه المخلصين، لم يدخر يوما جهدا لخدمة وطنه، والذود عنه، وتولى مسئوليات جساما فى أوقات صعبة، وكان دائما عند حسن الظن به، يؤدى كل مهامه بتفان وإخلاص.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تعازيه لأسرة الراحل الكريم، قائلا: لقد فقدت اليوم أخا عزيزا، شرفت بزمالته والعمل معه، طوال الفترة السابقة، فكان دوما نعم المسئول، وخير الداعم والسند. رحم الله الفريق محمد سعيد العصار، وأسكنه فسيح جناته.